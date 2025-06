Terzo mandato scontro Lega-Forza Italia

Il dibattito sul terzo mandato infiamma le forze politiche tra Lega e Forza Italia, mentre le divergenze sulla pace fiscale emergono come un nuovo fronte di scontro. Antonio Tajani frena sugli annunci di Salvini, puntando invece su un deciso taglio dell’Irpef, con Giancarlo Giorgetti che prende tempo. In questo scenario di tensioni e strategie contrapposte, si delinea il percorso per le decisioni economiche e politiche future del governo.

Scontro Lega-Forza Italia sul terzo mandato. Ma il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, frena anche sulla pace fiscale proposta dal leader del Carroccio, Matteo Salvini: "La priorità per noi è il taglio dell'Irpef, poi la rottamazione". Intanto, il ministro leghista dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, prende tempo sul taglio dell'Irpef, dopo che oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite degli Stati generali dei commercialisti, aveva ribadito l'urgenza di una riforma fiscale a favore del ceto medio. "Abbiamo ancora due anni e mezzo", ha detto Giorgetti. Terzo mandato, Tajani: "Cosa complicata prima del voto e rimaniamo contrari".

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Terzo mandato per Luca Zaia: disponibile a una trattativa l'europarlamentare Flavio Tosi. L'esponente di Forza Italia si dice però poco convinto per l’esiguo tempo a disposizione. Partecipa alla discussione

In Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia stanno litigando sull’ipotesi di un terzo mandato del presidente Massimiliano Fedriga Partecipa alla discussione

