Terzo mandato Forza Italia | Siamo contrari non cambiamo posizione

Forza Italia ha ribadito la propria posizione contraria al terzo mandato. Lo ha fatto direttamente con il segretario Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri, infatti, ai giornalisti dopo il vertice della maggioranza a Palazzo Chigi del 10 giugno ha spiegato: «Di terzo mandato non ne abbiamo parlato, ma rimaniamo contrari, non è che cambiamo posizione. Siamo pronti a discutere ma la nostra posizione è di contrarietà, non è contro qualcuno». Parole importanti, arrivate dopo l’apertura di Fratelli d’Italia sul tema, annunciata da Giovanni Donzelli. Tajani ha confermato che gli azzurri restano distanti dalla Lega. 🔗 Leggi su Lettera43.it