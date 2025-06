Terzo mandato FdI detta le condizioni | | Le Regioni siano unite

Il terzo mandato di FDI traccia nuove alleanze e ridefinisce gli equilibri politici in Italia. Le Regioni si uniscono in un clima di maggiore collaborazione, mentre il supporto di Meloni apre un nuovo capitolo per i governatori come Zaia, desiderosi di consolidare il proprio potere. Domani, il consiglio federale della Lega si preannuncia decisivo, con Salvini che rivendica il Veneto. La politica italiana si prepara a un rinnovato scenario di dialogo e strategie.

L’apertura del governo al terzo mandato fa felici le Regioni e distende i rapporti tra FdI e Lega, mentre domani è previsto il consiglio federale del Carroccio nel quale Matteo Salvini rivendicherà per il suo partito il Veneto. Intanto Luca Zaia, il più interessato dei governatori alla sua terza possibilità di correre per la presidenza della sua regione, plaude all’esecutivo, consapevole del fatto che il cambio di prospettiva di Giorgia Meloni è un riconoscimento a lui e non certo al suo partito. Oltre che uno sgambetto al Pd in Campania, dove Roberto Fico sembrava certo della candidatura e invece adesso torna in corsa Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terzo mandato. FdI detta le condizioni:: "Le Regioni siano unite"

