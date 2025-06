Terzo mandato è scontro Tajani-Salvini | FI pronta a discutere ma resta contraria

Il dibattito sul terzo mandato divide ancora la maggioranza, alimentando scontri tra leader come Tajani e Salvini. Mentre Forza Italia si oppone fermamente, la Lega spinge per la discussione, e Fratelli d’Italia si prepara a confrontarsi sulla questione. Un tema caldo che rischia di mettere alla prova l’unità del governo, lasciando il futuro politico in bilico e tutto da definire.

Le posizioni nella maggioranza sul terzo mandato restano distanti. Forza Italia ha ribadito la sua contrarietĂ , la Lega è favorevole mentre Fratelli d'Italia ha confermato la volontĂ di discutere della materia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terzo mandato, è scontro Tajani-Salvini: FI pronta a discutere ma resta contraria

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - scontro - tajani

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Lega in pressing sul terzo mandato, il no di FI. Tajani attacca anche sul fisco Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Tasse e terzo mandato, scontro nella maggioranza; Terzo mandato, scontro Lega-Forza Italia - LaPresse; Pressing su Veneto e terzo mandato, Salvini domani riunisce i vertici della Lega.

Terzo mandato, scontro Lega-Forza Italia - Ma il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, frena anche sulla pace fiscale proposta dal ...

Tasse e terzo mandato, scontro nella maggioranza - L’affondo di Tajani: «Le incrostazioni di potentati rischiano di essere dannose per i cittadini».

Tajani: «Sul terzo mandato ai governatori Forza Italia resta contraria» - Di terzo mandato «non ne abbiamo parlato, ma noi rimaniamo contrari, non cambiamo posizione.