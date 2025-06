Terza edizione dell’Affido Culturale ad Arezzo | sono sempre di più le bambine e i bambini protagonisti

La terza edizione dell’Affido Culturale ad Arezzo conferma il successo di un progetto che mette i bambini al centro della vita culturale cittadina. Con 19 uscite e 37 bambini coinvolti, questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa diventare ponte tra generazioni e comunità. La partecipazione crescente sottolinea l’importanza di investire nel futuro culturale dei più giovani, creando un patrimonio di emozioni e scoperte condivise.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Un totale di 19 uscite che hanno coinvolto 37 bambini di 22 famiglie. La terza edizione dell’Affido Culturale ad Arezzo si conclude con una crescita della partecipazione che testimonia l’importanza del progetto. L’Affido Culturale è un progetto proposto dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e realizzato con il coinvolgimento del Comune di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità. Le attività sono curate da Officine della Cultura. Per questa terza edizione, le attività legate all’Affido Culturale che si sono svolte da novembre 2024 a giugno 2025 - laboratori museali, visite a mostre, spettacoli in quattro diversi teatri, passeggiate con guide e archeologi, visite e laboratori in fattoria - hanno coinvolto il maggior numero di bambini e di famiglie del territorio da quando il progetto è stato attivato ad Arezzo nel 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it