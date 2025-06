Terrore a Graz in Austria | spari a scuola nove morti e 28 feriti

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove un grave attentato in una scuola ha causato nove vittime e numerosi feriti, lasciando la comunità nello choc. Un'azione drammatica che evidenzia ancora una volta la fragilità della sicurezza e l'importanza di reagire con solidarietà e determinazione. L’orrore di questa giornata ci invita a riflettere sul bisogno di prevenzione e supporto, per evitare che simili drammi si ripetano.

Orrore in Stiria: uno studente uccide alunni e insegnante poi si toglie la vita.

Terrore a Graz, in Austria: spari a scuola, otto morti - Una mattina di orrore scuote Graz, in Austria: un giovane studente apre il fuoco tra i banchi, causando la morte di otto persone tra alunni e insegnanti, prima di togliersi la vita.

