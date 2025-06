Terrore a Graz ex studente entra a scuola e spara all' impazzata | è strage I video

Una tragedia sconvolgente scuote Graz, Austria: un ex studente armato fa irruzione nella scuola, seminando morte e distruzione. Otto vittime innocenti e numerosi feriti testimoniano l'orrore di questa giornata drammatica. La comunità è sotto shock, cercando di elaborare il dolore di un evento così devastante. La sicurezza e la prevenzione devono diventare priorità assoluta per evitare che simili tragedie si ripetano.

Sangue e orrore a Graz, in Austria. Ex studente fa irruzione a scuola e uccide otto persone. Anche il killer è morto. Sono stati confermati nove decessi, incluso l'autore dell'incidente in seguito alla sparatoria di questa mattina nella scuola austriaca del distretto di Lend, a Graz. Sette studenti e un adulto tra le vittime. Il numero di feriti gravi è a due cifre, mentre al momento 28 persone risultano ricoverate negli ospedali, alcune delle quali in condizioni molto gravi. Sulla base delle informazioni attuali, si presume che il responsabile sia un singolo individuo. Fonti interne riferiscono che un ex studente di 22 anni della scuola Borg Dreierschützengasse che si è sentito vittima di bullismo.

In questa notizia si parla di: Graz Scuola Studente Terrore

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

