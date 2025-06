Terremoto oggi in Italia 10 giugno 2025 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

Scopri tutte le ultime notizie sui terremoti di oggi in Italia, martedì 10 giugno 2025. Restate aggiornati in tempo reale sulle scosse che hanno interessato varie zone del Paese, con dettagli su magnitudo, epicentri e orari degli eventi sismici. La nostra guida completa, basata sui dati ufficiali dell’INGV, vi aiuterà a capire meglio cosa sta accadendo e come reagire alle emergenze sismiche. Per una panoramica dettagliata, continuate a leggere.

Terremoto oggi 10 giugno 2025 Lista INGV terremoti Ultima ora Italia. TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, martedì 10 giugno 2025: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell'evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale: Le scosse di ieri, 9 giugno Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell' Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo): Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui.