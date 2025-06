Terremoto a Coverciano | salta anche Buffon | E’ successo tutto negli ultimi minuti

Un terremoto scuote Coverciano: nel giro di pochi minuti, anche Buffon salta dalla nave azzurra. Mentre la Nazionale si lecca le ferite per la sconfitta in Norvegia, il clima diventa ancora più teso, lasciando tutti con il fiato sospeso. La gestione Spalletti, iniziata da poco, è ormai messa duramente alla prova. Cosa riserverà il futuro per l'Italia? La situazione resta in bilico, tra speranze e incertezze.

Momenti difficilissimi in casa Italia, la Nazionale si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta in Norvegia e il clamoroso ribaltone. La gestione di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, iniziata nel settembre 2023 dopo l'addio di Roberto Mancini, si è caratterizzata per il tentativo di implementare un calcio moderno e propositivo. L'allenatore ha sperimentato diversi moduli, tra cui il 4-3-3, il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1, nel tentativo di ridare agli Azzurri una chiara identità tattica e un gioco dinamico.

