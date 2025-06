Terre rare le fabbriche europee di auto hanno un problema con la Cina

Le autovetture europee affrontano un ostacolo inaspettato: la Cina, fornitore chiave di terre rare, ha limitato le esportazioni di minerali strategici cruciali per oltre cento componenti dei veicoli moderni. Questa decisione mette sotto pressione l’intera filiera automobilistica, costringendo le aziende a trovare soluzioni rapide e innovative per garantirsi l’approvvigionamento. Un problema che potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato globale e accelerare la ricerca di fonti alternative.

PerchĂ© la Cina ha limitato le esportazioni di minerali strategici usati in oltre cento componenti dei veicoli moderni e le aziende fanno fatica ad approvvigionarsi.

