Terni polizia locale e Biblioteca comunale | Chiarezza doverosa dopo le recenti polemiche

Terni, città dinamica e sempre attenta alle sue istituzioni, si appresta a fare chiarezza sulle recenti voci circolate riguardo alla Polizia Locale e alla Biblioteca Comunale. Dopo le polemiche sollevate sulla stampa, la UIL FPL sottolinea l'importanza di un dialogo trasparente e costruttivo. In un incontro con il Sindaco Bandecchi, sono state confermate alcune rassicurazioni fondamentali per il futuro dei servizi pubblici cittadini, rafforzando così il nostro impegno per una comunità più informata e unita.

In merito ai recenti articoli e comunicati apparsi sulla stampa riguardanti la Polizia Locale e la Biblioteca Comunale di Terni (BCT), la UIL FPL intende fare chiarezza. In un incontro diretto tenutosi nei giorni scorsi, il Sindaco Bandecchi ci ha confermato di essere stato completamente.

