Terni fiamme divampano da un cassonetto | traffico deviato ed intervento dei vigili del fuoco

Un incidente che ha acceso l’allarme a Terni: fiamme minacciano di divampare da un cassonetto di carta e cartone, causando deviazioni nel traffico e un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, ma l'episodio solleva ancora una volta l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. La città è ora più consapevole di quanto sia fondamentale tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi – martedì 10 giugno – da un cassonetto per il conferimento della carta ed il cartone. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza della rotaroria tra via Centurini e via Gramsci, ricevuta la segnalazione alla centrale operativa. La squadra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, fiamme divampano da un cassonetto: traffico deviato ed intervento dei vigili del fuoco

