Terni debutta l’associazione Zimè | Promuove e sostiene iniziative culturali scientifiche e formative

Terni si prepara a un nuovo capitolo di crescita culturale e sociale con il debutto dell’associazione Zimè, dedicata alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e formative. L’evento inaugurale, ‘Kick off Zimè’, si terrà giovedì 12 giugno alle ore 11 presso la Biblioteca Comunale, segnando l’inizio di un percorso che mira a rafforzare il legame tra accademia e impresa nel territorio. Un’occasione imperdibile per scoprire come Zimé possa contribuire a valorizzare la comunità locale.

