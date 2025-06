Ternana progetto Liberati | passaggio in Consiglio Comunale e firma della convenzione Gli scenari

Il progetto Liberati della Ternana sta facendo passi avanti concreti: il passaggio in Consiglio Comunale e la firma della convenzione rappresentano tappe fondamentali verso la realizzazione dello stadio-clinica. Lunedì 16 giugno, il consiglio si riunisce per discutere l’inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici, aprendo così nuovi scenari promettenti per lo sviluppo sportivo e sanitario della città . Un passo importante che potrebbe cambiare il volto di Terni e creare un modello innovativo di integrazione tra sport e salute.

Ternana, gestione stadio Liberati: “Durata della concessione fino alla sottoscrizione del progetto del nuovo stadio” - La Ternana Calcio avvia una nuova fase nella gestione dello stadio Liberati, grazie alla durata della concessione fino alla realizzazione del nuovo progetto stadium.

