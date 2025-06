Ternana le date ufficiali della nuova stagione | i rossoverdi debuttano contro l’Entella

La nuova stagione della Ternana sta per cominciare con entusiasmo e determinazione! Il debutto ufficiale dei rossoverdi è fissato per domenica 10 agosto, quando scenderanno in campo al Comunale di Chiavari contro l’Entella nel primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. Una partita che promette emozioni e sfide avvincenti, con in palio il passaggio al turno successivo e una trasferta al Marassi da sogno… Rimanete sintonizzati per tutte le anticipazioni e aggiornamenti!

