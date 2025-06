Ternana assicurazioni e scadenze | i rossoverdi all’esame della Covisoc tra tempistiche e scenari

La Ternana Assicurazioni si trova al centro di un importante passaggio, tra scadenze e scenari decisivi. Una settimana prima del verdetto della Covisoc, i rossoverdi hanno già presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026, dimostrando determinazione e proattività . Venerdì 13 giugno, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche concluderà le sue valutazioni, lasciando tutti in attesa di una decisione che potrebbe definire il futuro del club.

Una lunga settimana prima del verdetto della Co.vi.soc. La Ternana ha provveduto ad inviare la domanda di iscrizione al torneo di Serie C 20252026, annunciandolo sui propri canali ufficiali. Venerdì 13 giugno la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche terminerà le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, assicurazioni e scadenze: i rossoverdi all’esame della Covisoc tra tempistiche e scenari

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ternana, assicurazioni e scadenze: i rossoverdi all’esame della Covisoc tra tempistiche e scenari; Ternana, assicurazioni e scadenze: i rossoverdi all’esame della Covisoc tra tempistiche e scenari.

Ternana, assicurazioni e scadenze: i rossoverdi all’esame della Covisoc tra tempistiche e scenari - A fine settimana è previsto il pronunciamento dell’organo di controllo.

Le 5 cose che abbiamo imparato da Pescara-Ternana 3-2 finale di ritorno dei play off - Spazio alla nostra rubrica "Le 5 cose che abbiamo imparato da...

Pescara Ternana 3 a 2 ai calci di rigore, Fere ancora in C - 0 con rete di De Boer nei 90°, nei supplementari con l’uomo in più non trovano il gol decisivo ...