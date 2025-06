Terna vola alto Moody’s conferma il rating e migliora l’outlook da stabile a positivo

Terna vola alto, consolidando la fiducia degli investitori e rafforzando la sua posizione sul mercato. Moody’s Investor Service ha confermato il rating di lungo termine a Baa2, un “notch” sopra quello della Repubblica Italiana, e ha migliorato l’outlook da stabile a positivo. Un riconoscimento che premia la solidità e le prospettive di crescita dell’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia, segno di un futuro promettente e ricco di opportunità .

Terna vola alto. Moody's Investor Service  ha rinnovato la sua fiducia in Terna S.p.A., confermando il rating di lungo termine a Baa2. Un dato significativo, poichĂ© si posiziona un "notch" – un gradino – sopra quello della Repubblica Italiana stessa. Ma la notizia ancora piĂą lusinghiera è un'altra per l'azienda guidata Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale dal maggio 2023:  l' outlook di Terna  è passato da stabile a positivo. Un cambiamento che non è solo un dettaglio tecnico, ma un chiaro segnale di un solido profilo finanziario e di una traiettoria di crescita ben definita.

