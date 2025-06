Teresa Battaglia la detective udinese torna davanti alla telecamera

Teresa Battaglia, la brillante detective udinese, torna a catturare l’attenzione del pubblico con le sue indagini coinvolgenti. Dopo due stagioni di successo, la profiler più amata del Friuli Venezia Giulia si prepara a svelare nuovi misteri in "Figlia della cenere". Le riprese, partite ieri 9 giugno in Friuli Venezia Giulia, promettono emozioni e colpi di scena sorprendenti, mantenendo viva la suspense e l’arte investigativa che da sempre contraddistinguono questa affascinante serie.

La più celebre profiler udinese torna davanti alla telecamera per la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, dal titolo "Figlia della cenere". La coproduzione Rai fiction e Publispei, infatti, ha avviato ieri 9 giugno le riprese in Friuli Venezia Giulia per la terza stagione

