Teresa Battaglia la detective friulana torna davanti alla telecamera

Teresa Battaglia, la brillante detective friulana, fa il suo grande ritorno davanti alle telecamere con la terza stagione de "I casi di Teresa Battaglia", intitolata "Figlia della cenere". Le riprese sono partite ieri 9 giugno in Friuli Venezia Giulia, promettendo ancora più suspense e colpi di scena. L’attesa cresce tra i fan che non vedono l’ora di scoprire nuovi misteri immersi nella suggestiva cornice della regione.

