Terapie avanzate rinnovato il comitato etico nazionale | c' è Patrizio Vitulo dell' Ismett

Con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e garantire la sicurezza dei pazienti, il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche delle terapie avanzate (ATMP) ha rinnovato la propria composizione, includendo figure di spicco come Patrizio Vitulo dell’Ismett. Responsabile del programma di Pneumologia e direttore dell’Unità di sperimentazione clinica di Fase I, Vitulo porta con sé un bagaglio di competenze fondamentali per guidare le future frontiere della medicina rigenerativa e personalizzata.

Patrizio Vitulo, responsabile del programma di Pneumologia e direttore dell'Unità di sperimentazione clinica di Fase I all'Ismett è stato nominato membro del Comitato etico nazionale per le Sperimentazioni cliniche relative alle terapie avanzate (Atmp). Il Comitato etico nazionale, istituito.

