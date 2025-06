' Tenzone di Lionello d’Este' tre giorni di rievocazione medievale nel sottomura

di un appuntamento imperdibile per appassionati e famiglie, che trasporterà i partecipanti in un’epoca di cavalieri, dame e battaglie epiche, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere il Medioevo nel cuore della città: preparatevi a immergervi in un mondo fatto di storia, folklore e fantasie senza tempo.

Da venerdì 13 a domenica 15, il Sottomura degli Angeli (quello che guarda verso il Parco Urbano) si trasforma in un vibrante scenario medievale pronto ad accogliere visitatori di ogni età per una rievocazione storica che promette emozioni, divertimenti e un autentico tuffo nel passato. Si tratta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Tenzone di Lionello d’Este', tre giorni di rievocazione medievale nel sottomura

In questa notizia si parla di: Rievocazione Medievale Sottomura Tenzone

'Tenzone di Lionello d’Este', quattro giorni di rievocazione medievale nel sottomura - di un evento imperdibile, la Tenzone di Lionello d'Este, che animerà il cuore della nostra città con quattro giorni di spettacoli, combattimenti in costume e atmosfere medievali.

Se ne parla anche su altri siti

'Tenzone di Lionello d’Este', quattro giorni di rievocazione medievale nel sottomura; Tenzone di Leonello d'Este; ' Tenzone di Lionello d’Este' quattro giorni di rievocazione medievale nel sottomura.