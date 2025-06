Tentato furto alla Casa della bicicletta

Nella notte tra domenica e lunedì, Recanati ha vissuto un episodio di tentato furto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un ladro ha tentato di penetrare nel negozio "La casa della bicicletta" in corso Persiani, nel cuore del centro storico, ma è stato respinto dall’ingresso blindato. La sua azione, probabilmente opera di un uomo solo, si è conclusa senza successo, grazie alla pronta resistenza delle difese del negozio.

Colpo fallito nella notte tra domenica e lunedì, a Recanati, nel cuore del centro storico. Un ladro ha cercato di introdursi nel negozio "La casa della bicicletta" in corso Persiani, a pochi metri da piazza Leopardi. Ma il tentativo è andato a vuoto grazie alla resistenza dell'ingresso blindato. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri l'autore – con tutta probabilità un uomo solo – ha tentato di forzare la porta d'ingresso dell'attività armato di mazzetta e strumenti da scasso. La titolare, Valentina Cagnoni, ha raccontato di aver trovato evidenti segni di danneggiamento sulla serratura, dove è rimasta incastrata anche la punta spezzata di un trapano.

