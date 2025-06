Tentano di entrare nel negozio ma scatta l' antifurto e fuggono | FOTO

Alle prime luci dell'alba, un tentativo di furto nella cartolibreria Hobby Scuola di Castel Volturno è stato sventato dal sistema antifurto, che ha fatto scattare un fumogeno mettendo in fuga i ladri. Circa cinque persone a bordo di una Fiat Brava hanno tentato di svaligiare il negozio, ma il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. La scena, immortalata in foto, testimonia l’importanza dei sistemi di sicurezza avanzati per proteggere le attività locali.

Tentato colpo nella cartolibreria e posta privata Hobby Scuola in via S. Rocco a Castel Volturno, ladri messi in fuga dal sistema antifurto mediante fumogeno. È quanto accaduto alle prime luci dell'alba dove circa 5 persone a bordo di una Fiat Brava hanno tentato il colpo nell'esercizio.

