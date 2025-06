Tensione a Los Angeles | i tribunali bloccano Trump poi la telefonata fantasma al governatore

Tensioni alle stelle a Los Angeles, dove i tribunali bloccano le mosse dell’amministrazione Trump e una misteriosa telefonata al governatore alimenta ulteriormente il dibattito. La California si oppone con fermezza all’invio dei militari, vedendo in queste decisioni un grave rischio per la democrazia locale. In un clima di grande incertezza, il futuro della città resta appeso a un filo, tra divieti giudiziari e accuse di minaccia democratica.

Un tribunale federale statunitense ha accolto la richiesta della California emettendo un' ordinanza restrittiva che limita il dispiegamento delle forze armate a Los Angeles, dopo che l'amministrazione Trump aveva deciso l'invio dei Marines e della Guardia Nazionale per fronteggiare le proteste esplose in città. Il governatore Gavin Newsom ha duramente condannato l'azione, definendola «senza precedenti» e «una minaccia al cuore stesso della nostra democrazia». In un intervento ufficiale, ha parlato di un «gesto tirannico» da parte del presidente Trump e ha chiesto l'immediato blocco dell'operazione, giudicata «illegale» dalla giunta californiana.

