tennis pallavolo e calcio a 5 al coperto

Il centro sportivo di San Zaccaria ha una nuova tensostruttura, inaugurata alcuni giorni fa dal sindaco Alessandro Barattoni e dalla consigliera regionale Eleonora Proni e realizzata in circa cinque mesi. L’intervento è stato finanziato con risorse comunali per 100mila euro e con 400mila euro di fondi europei assegnati al Comune dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Atuss, Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. La struttura, che consente di praticare tennis, pallavolo, calcetto al chiuso e sarà uno spazio idoneo per l’attività motoria della scuola primaria, è stata realizzata coprendo la piastra polivalente già esistente con una struttura costituita da una serie di arcate in legno lamellare e una copertura in membrana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it