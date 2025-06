Temptation Island l' incidente della barca del reality non sarà mandato in onda

Con l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island alle porte, i fan erano curiosi di scoprire cosa fosse successo alla famosa barca del passato. Tuttavia, l'incidente che ha coinvolto quella stessa imbarcazione non verrà trasmesso, lasciando gli spettatori con il desiderio di conoscere i dettagli e alimentando ancora di più il mistero intorno a questa vicenda intrigante. Ecco perché questa scelta sorprendente ha fatto discutere!

A breve inizierĂ la nuova edizione di Temptation Island e i fan del docu-reality speravano di vedere in tv anche in che modo la storica barca della pubblicitĂ delle puntate del programma sia affondata. Tuttavia, l'incidente non verrĂ mandato in onda: ecco perchĂ©!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, l'incidente della barca del reality non sarĂ mandato in onda

