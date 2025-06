tempo di saggi per le partecipanti e i partecipanti di casa di rosa che saranno protagonisti de il grande tesoro

Il conto alla rovescia è iniziato: i protagonisti di Casa di Rosa si preparano a conquistare il palco de Il grande tesoro, in scena giovedì 12 giugno al Teatro alla Misericordia. Dopo mesi di impegno e passione nel laboratorio teatrale, il saggio rappresenta il momento culminante di un percorso straordinario, frutto della collaborazione tra artisti, associazioni e comunità. Preparatevi a emozionarvi con una performance che racchiude talenti, impegno e tanta magia.

Arezzo, 10 giugno 2025 – , in scena giovedì 12 giugno alle 17:30, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Il saggio è l’esito del laboratorio teatrale organizzato dall’Associazione CapoTraveKilowatt e tenuto da Gilda Foni e Chiara Ramanzini, in collaborazione con la Società cooperativa Polis e il Comune di Sansepolcro, e con il sostegno dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Il grande tesoro è un'avventura ambientata in un mondo fantastico – tra creature stravaganti e luoghi incantati – in cui un gruppo di personaggi si mette in cammino alla ricerca di un misterioso tesoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it