Temperature in ascesa in Veneto | sabato attesi 35° a Verona

Il caldo in Veneto si fa sempre più intenso, con le temperature in ascesa e un’estate che promette di regalare giornate all’insegna del sole e del relax. Sabato a Verona si prevede una giornata da record, con ben 35.176 persone pronte a godersi il clima favorevole. L’anticiclone continuerà a garantire stabilità e bel tempo, offrendo l’ideale scenario per trascorrere momenti indimenticabili all’aperto.

«L’anticiclone continuerà a proteggere l’Europa centro-meridionale nei prossimi giorni, abbracciando anche il Veneto, dove il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato. Gli unici disturbi consisteranno nella formazione di qualche annuvolamento cumuliforme nelle ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Temperature in ascesa in Veneto: sabato attesi 35° a Verona

