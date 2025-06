Telese Terme manifestazione a sostegno di Gaza e del popolo palestinese

In un momento storico segnato da tensioni e conflitti, il nostro spirito di solidarietà si fa strada attraverso una manifestazione a Telese Terme. Uniamo le voci della comunità per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza, sostenere il popolo palestinese e promuovere un cammino di pace e convivenza tra israeliani e palestinesi. Sabato 14 giugno 2025, alle ore 18.30, in piazza Minieri, ci ritroveremo per testimoniare il nostro impegno e speranza per un futuro di pace.

Tempo di lettura: 2 minuti Siamo un gruppo di cittadine e cittadini del comprensorio telesino che si sono spontaneamente attivati per promuovere iniziative democratiche per la fine dei bombardamenti sulla striscia di Gaza, il sostegno al popolo palestinese e l’avvio di un percorso duraturo di convivenza tra quest’ultimo e il popolo ebraico di Israele. Sabato 14 giugno 2025, alle ore 18.30, abbiamo organizzato a Telese Terme, in piazza Minieri, un incontro pubblico territoriale, durante il quale manifestare il nostro pensiero attraverso la lettura di documenti e gli interventi rappresentanze sociali e istituzionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, manifestazione a sostegno di Gaza e del popolo palestinese

