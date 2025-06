Telecamere e droni contro gli incendi boschivi | tavolo tecnico in Prefettura

In un contesto di crescente emergenza ambientale, il tavolo tecnico in Prefettura a Brindisi ha messo in luce l’impegno condiviso per potenziare le misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Telecamere e droni sono al centro di questa strategia innovativa, che punta a rafforzare la sorveglianza e garantire una risposta più rapida ed efficace. Un passo decisivo verso un territorio più sicuro e resilient

BRINDISI - Il potenziamento della rete sinergica provinciale, riaffermato con decisione da ogni partecipante, ha rappresentato il cardine della riunione tecnico-operativa tenutasi, nella mattinata odierna, presso la sede dell’Ufficio territoriale del governo, convocata dal Prefetto Luigi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Telecamere e droni contro gli incendi boschivi: tavolo tecnico in Prefettura

Prato, scomparsa dell’escort: telecamere bloccate per guasto tecnico. Tescaroli scrive a Giani, prefetto e sindaca - A Prato, la scomparsa di Maria Denisa Adas scuote l'opinione pubblica, ma un imprevisto tecnico frena le indagini: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso.

