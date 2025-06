Tecnologia creatività e futuro | al via i Summer Camp gratuiti per gli studenti delle superiori

Quest’estate, gli studenti italiani hanno l’opportunità unica di immergersi nel mondo della tecnologia e della creatività con i nuovi Summer Camp gratuiti di Sappanico. Oltre a divertirsi, potranno acquisire competenze fondamentali per il loro futuro, esplorando innovazione e innovatività in un ambiente stimolante. Un’esperienza preziosa che unisce formazione e divertimento, preparando i giovani a affrontare le sfide del domani con entusiasmo e competenza. Vuoi scoprire come partecipare?

Sappanico - Non solo un'occasione di svago, ma una vera e propria esperienza formativa per orientare il proprio futuro divertendosi. L'Ente di Formazione Scolastica Srl lancia per questa estate due Summer Camp gratuiti, rivolti agli studenti del secondo, terzo e quarto anno delle scuole superiori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Tecnologia, creatività e futuro: al via i Summer Camp gratuiti per gli studenti delle superiori



