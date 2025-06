Teatro Pirandello serata di gala con concerto lirico-sinfonico | dirige Johannes Skudlik

Vieni a vivere un’indimenticabile serata di musica e cultura al Teatro Pirandello, dove il prestigioso concerto lirico sinfonico diretto da Johannes Skudlik chiuderà in grande stile il Congresso Internazionale di Agroecologia del Mediterraneo (Aemed 2025). Mercoledì 11 giugno alle 19, lasciati coinvolgere da melodie emozionanti e dall’eleganza di un evento promosso dall’associazione culturale Harmonices, che unisce talento e passione in una cornice unica. Non perdere questa straordinaria occasione di musica e innovazione!

Mercoledì 11 giugno alle 19 il teatro Pirandello ospiterà un concerto lirico sinfonico: una vera e propria serata di gala di chiusura dei lavori del congresso internazionale di agroecologia del Mediterraneo (Aemed 2025). L’evento, promosso e curato dall’associazione culturale giovanile Harmonices. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Teatro Pirandello, serata di gala con concerto lirico-sinfonico: dirige Johannes Skudlik

In questa notizia si parla di: Teatro Pirandello Serata Gala

“Il notaio racconta”: al teatro Pirandello la mostra a tema dell’Archivio di Stato - Al Teatro Pirandello si è inaugurata la mostra "Il notaio racconta", curata dall'Archivio di Stato. L'evento celebra il primo concorso letterario nazionale indetto dal Consiglio notarile dei distretti di Agrigento e Sciacca, che ha visto la partecipazione di circa 80 notai.

Approfondimenti da altre fonti

Teatro Pirandello, serata di gala con concerto lirico-sinfonico: dirige Johannes Skudlik; Agrigento. Al Teatro Pirandello Serata di Gala: Concerto Lirico-Sinfonico internazionale; Teatro Pirandello, Gran Gala Musicale: 100 artisti e Damiana Natali in scena il 29 dicembre.

Sala teatro Pirandello Agrigento intitolata a Pippo Flora - Il Comune di Agrigento e la Fondazione Teatro Pirandello, in occasione della cerimonia di intitolazione, hanno organizzato "Canto della vallata", una serata in onore del Maestro: alle 20.

Festival in teatro fa flop, l'organizzatore Alberto Re suicida dopo le critiche sui social: «Travolto da violenza inaudita» - La serata che aveva organizzato a teatro Pirandello, ad Agrigento è stata un flop e Alberto Re, imprenditore di 78 anni, molto noto nella città siciliana, si è tolto la vita sparandosi alla ...

Petrarca, serata di gala vaticana: ministri, cardinali e tanti vip a teatro FOTO - Basta poco per afferrare il sorriso di un teatro strapieno fino al loggione ...