Teatro Parravano ecco lo spettacolo di fine anno della scuola ‘Arabesque’

Tempo di lettura: < 1 minuto La scuola di danza Arabesque, diretta da Annamaria Di Maio, porta in scena lo spettacolo di fine anno accademico al Teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta. L’appuntamento è per mercoledì 11 e giovedì 12 giugno alle ore 20,30. La realtà coreutica, con sedi a Caserta e a Capua, festeggia, quest’anno, ben 41 anni di attività, trascorsi non solo nella formazione e nell’educazione alla danza per diverse generazioni, ma anche fungendo da trampolino di lancio verso l’attività professionale presso realtà teatrali e compagnie internazionali, con la costituzione, peraltro, di una propria compagnia, patrocinata dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it