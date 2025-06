teatro mirabilandia festeggia la notte rosa con la comica valentina persia

Preparati a vivere una notte indimenticabile all’insegna del divertimento e delle risate! Teatro Mirabilandia, il parco più grande d’Italia, si veste di allegria per celebrare la Notte Rosa con il talento comico di Valentina Persia. Sabato 21 giugno, alle 21.30, il palco si anima con uno spettacolo che promette emozioni e sorrisi, rendendo questa serata un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del buon umore e di momenti speciali.

(Adnkronos) – Sarà una Notte Rosa tutta da ridere e, come sempre, adrenalinica quella in programma quest'anno a Mirabilandia. Sabato 21 giugno, alle ore 21.30 il parco divertimenti più grande d'Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, festeggerà il Capodanno dell'estate della Riviera Romagnola con Valentina Persia e il suo esilarante show 'Ma che ti .