Teatro Eliseo Rocca rilancia sull' acquisizione e tira in ballo Gualtieri | Era d' accordo con me

Francesco Rocca torna a sollevare il tema cruciale dell'acquisizione del Teatro Eliseo, puntando il dito contro le difficoltà e le resistenze politiche. In un momento in cui la cultura merita attenzione e investimenti, la proposta di affidare l'Eliseo al Teatro di Roma rappresenta una mossa strategica per valorizzare il patrimonio culturale cittadino. La sfida ora è superare gli ostacoli e trasformare questa visione in realtà concreta, a beneficio della scena teatrale romana.

Francesco Rocca torna a battere forte su un tasto dolente. Più per il Pd che per lui e le forze politiche che rappresenta. In occasione della presentazione della stagione teatrale di Roma il governatore ha rilanciato sulla possibilità di acquisire l'Eliseo per poi affidarlo al Teatro di Roma. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Teatro Eliseo, Rocca rilancia sull'acquisizione e tira in ballo Gualtieri: “Era d'accordo con me”

