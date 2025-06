Teatro dei Borgia porta in scena La Presidente al Florian Espace

Preparati a vivere un’esperienza teatrale indimenticabile con Teatro dei Borgia al Florian Espace! Il 13 e 14 giugno, chiudiamo la stagione 2024-25 con “La Presidente”, un spettacolo che unisce talento, passione e riflessione. Un progetto coinvolgente ideato da Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, che ti farà emozionare e pensare. Non perdere gli ultimi due appuntamenti: il teatro si apre per lasciarci con una scena finale che resterà impressa nella memoria.

Il 13 e il 14 giugno gli ultimi due appuntamenti del Teatro d'Autore stagione 2024-25 al Florian Espace: Teatro dei Borgia porta in scena "La Presidente", un progetto di Gianpiero Borgia e Elena Cotugno, drammaturgia di Elena Cotugno, Gianpiero Borgia, Chiara Sfregola con Elena Cotugno regia di.

