Teatro comunale si va verso la concessione per 5 anni | L' esternalizzazione ha prodotto risultati

Il Teatro Comunale di Forlì si prepara a un nuovo capitolo: dopo un’attenta valutazione, la proposta di esternalizzazione ha ottenuto l’unanimità in Consiglio, garantendo una concessione quinquennale per il teatro Diego Fabbri a partire dalla stagione 2026-2027. Con un valore stimato di 5,6 milioni di euro, questa decisione apre le porte a nuove opportunità e investimenti. Al concessionario il Comune riconoscerà un...

