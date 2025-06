Teamfight Tactics compie 6 anni | la Festa di Pinguì scatena il caos con i tratti di ogni set!

Imperdibile che trasporterà gli appassionati indietro nel tempo, rivivendo le emozioni di ogni set attraverso i tratti più iconici. La festa di pingu236 promette di scatenare un mix di allegria e nostalgia, unendo vecchi e nuovi fan in un’unica grande celebrazione. Preparatevi a un’esplosione di ricordi e sorprese, perché questa…

Preparatevi a un’overdose di nostalgia! Dall’11 giugno arriva un evento celebrativo che riporta in vita i tratti più amati di sempre, da Piloti di Mech a Yordle, tutti insieme per una festa indimenticabile.. Preparate i cappellini e le torte perché Teamfight Tactics (TFT) sta per spegnere sei candeline, e la festa sarà assolutamente EPICA! A partire dall’ 11 giugno, tutti i giocatori sono invitati alla Festa per i 6 anni di TFT, un evento celebrativo che riporta in vita una modalità amatissima: la Festa di Pinguì. Immaginate una modalità di gioco che è un gigantesco “greatest hits” di tutto ciò che abbiamo amato in questi anni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it