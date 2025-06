Tax Justice Network e le bugie dei media | Nessuna fuga di ricchi inglesi dal paese per ragioni fiscali

Le recenti notizie sui media spesso dipingono un quadro allarmante di fuga di ricchi inglesi a causa delle politiche fiscali del governo britannico. Tuttavia, secondo la Tax Justice Network, queste affermazioni sono infondate: nessuna fuga di milionari si è verificata per motivi fiscali. In un’analisi dettagliata, l’organizzazione smonta le narrativi sensazionalistiche e dimostra come i dati reali raccontino una storia ben diversa, sfatando miti e rivelando la vera natura delle dinamiche fiscali nel Regno Unito.

L’intenzione del governo britannico di aumentare il prelievo fiscale sulle fasce piĂą ricche della popolazione per finanziare i servizi di welfare non ha provocato nessuna fuga di milionari. Ad affermarlo è l’organizzazione Tax Justice Network (Tjn) c he da anni monitora ed analizza fenomeni come l’evasione ed elusione fiscali. Una constatazione che contraddice molte delle ricostruzioni apparse sui media ma che, come ricostruisce Tjn, si basano su dati prodotti “ad hoc” da soggetti interessati a propagandare un fenomeno in realtĂ inesistente. In particolare, quasi 11mila servizi apparsi su giornali, televisione e siti nel 2024, si basano su un rapporto pubblicato d a Henley & Partners, ovvero una societĂ specializzata nel procurare “passaporti d’oro” ai super-ricchi e che fornisce consulenza ai governi che vogliono offrire la cittadinanza in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tax Justice Network e le bugie dei media: “Nessuna fuga di ricchi inglesi dal paese per ragioni fiscali”

