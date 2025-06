Taurianova anni di botte e minacce all’ex compagna | divieto di avvicinamento per un 50enne

Taurianova, anni di violenze e minacce nascoste dietro un velo di paura: una donna ucraina ha finalmente deciso di rompere il silenzio, entrando nella stazione dei carabinieri con coraggio per denunciare un incubo durato troppo a lungo. La sua voce diventa ora testimonianza di speranza e di lotta contro la violenza domestica, affinché nessuna altra vittima si senta sola nel silenzio.

Alla fine non ce l'ha fatta più. Dopo anni di silenzi inghiottiti tra urla, minacce e lividi nascosti, una donna ucraina ha deciso di parlare. È entrata nella stazione dei carabinieri con la paura negli occhi e la figlia per mano, raccontando quello che aveva tenuto dentro troppo a lungo: anni di.

