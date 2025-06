Tasse sullo stipendio | quali sono e quando non serve il Modello 730

Se ti chiedi quali siano le tasse sullo stipendio e quando non è necessario presentare il modello 730, questa guida fa al caso tuo. Scopri come viene tassato il reddito da lavoro dipendente e quali regole applicare nel modello per ottimizzare la propria posizione fiscale. Le imposte coinvolgono anche i redditi assimilati, spesso trascurati, ma soggetti alle stesse normative. Le imposte...

Come viene tassato il reddito da lavoro dipendente? Come deve essere gestito all'interno del Modello 730? Le regole coinvolgono trasversalmente e le retribuzioni percepite per il proprio lavoro – alle dipendenze di un'impresa – e per la pensione. Nella più ampia voce dei redditi da lavoro rientrano anche quelli assimilati, i quali, benché non abbiano delle caratteristiche simili, vengono assoggettati allo stesso regime fiscale. Le imposte vengono versate a seguito dell'applicazione della ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro, che opera in veste di sostituto d'imposta. Lavoratori dipendenti, chi rientra in questa categoria.

