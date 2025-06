Tasse la Giunta vara il piano esenzione per le famglie | le soglie Isee e come fare richiesta

La Giunta Comunale, guidata dall’Assessora Alessandra Sartore, ha approvato un innovativo piano di esenzione fiscale destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 9.000 euro. Questo investimento, inserito nel bilancio 2025, mira a sostenere concretamente le famiglie più fragili, alleggerendo il carico fiscale e promuovendo equità. Per scoprire come richiedere l’esenzione e conoscere le soglie complete, continua a leggere e approfitta di questa importante opportunità.

L’Assessora Alessandra Sartore con il sostegno di tutta la maggioranza, nel bilancio comunale 2025 ha previsto uno stanziamento maggiore economico a carico delle casse pubbliche delle risorse sostenere tutte le famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 9.000 euro che in parte sono esentate e in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tasse, la Giunta vara il piano esenzione per le famglie: le soglie Isee e come fare richiesta

Ne parlano su altre fonti

Napoli, riduzione Tari: benefici per 200mila famiglie; Niente tasse universitarie per gli studenti con Isee fino a 30.000 euro.

Nuovo Isee, la giunta Merola toglie i vantaggi ai non sposati - Isee che eliminera' il vantaggio delle coppie di fatto sugli sposati nei servizi per l'infanzia.

Università, stop alle tasse per studenti con ISEE fino a 22mila euro - Dall'anno scolastico 2021/2022, gli studenti, in base all'ISEE del proprio nucleo familiare, potranno ottenere l'esonero dalle tasse universitarie fino all'80% Stop alle tasse per studenti con ...

Università gratis per i redditi bassi e gli studenti in corso: via alle novità - 000 euro l'iscrizione sarà gratis (esclusi imposta regionale e bollo).