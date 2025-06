tari e nuovo conferimento rifiuti il regolamento slitta di sei mesi

A San Giovanni, l’introduzione della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti, è stata posticipata di sei mesi per garantire un percorso più partecipato e trasparente. L’amministrazione comunale ha ascoltato le esigenze dei cittadini, promuovendo una fase di sperimentazione che animerà il quartiere da luglio 2025 fino a fine anno. Dal 2026, questa rivoluzione nella gestione dei rifiuti cambierà radicalmente il modo in cui ciascuno contribuisce al benessere della comunità.

Slitta di sei mesi l’introduzione ufficiale della Tarip a San Giovanni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di recepire le istanze emerse nel corso degli incontri pubblici svolti nei quartieri cittadini e di avviare, a partire da luglio 2025, un periodo di sperimentazione che si concluderà a fine anno. Dal 1° gennaio 2026, la tariffa puntuale sui rifiuti entrerà in vigore in maniera definitiva. Il nuovo meccanismo di tariffazione, che lega una parte della bolletta alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto e conferito, rappresenta, per la giunta Vadi, un’opportunità concreta per migliorare ulteriormente le performance della raccolta differenziata, con l’ambizione di superare l’80% nei prossimi anni, e per stimolare comportamenti virtuosi come gli acquisti consapevoli e la riduzione degli sprechi. 🔗 Leggi su Lanazione.it