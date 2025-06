Targhe polacche intestate ad un prestanome evasione fiscale da 150mila euro scoperta dalla Polizia metropolitana di Napoli

Una scoperta sorprendente scuote Napoli: durante un normale controllo di fine 2024, la polizia metropolitana ha smascherato un articolato sistema di evasione fiscale. Dietro a targhe polacche intestate a un prestanome, si celava un’ingente frode da 150mila euro, con 77 veicoli cancellati dal PRA e un responsabile denunciato per truffa e falso. Un caso che mette in luce come l’illegalità possa nascondersi dietro le apparenze più ingannevoli. Continua a leggere.

La scoperta dopo un normale controllo a fine 2024: sono 77 i veicoli cancellati dal PRA, il responsabile denunciato per truffa ai danni dello Stato e falso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

