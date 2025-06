Taremi rivela | Io via dall’Inter? Ho un contratto con loro e se mi permettete…

Mehdi Taremi, protagonista in campo con l’Inter e pronto a rispondere alle voci di mercato, ha condiviso le sue ambizioni per la prossima stagione. Dopo un’ottima prestazione contro la Corea del Nord, l’attaccante iraniano ha rivelato il suo forte legame con i nerazzurri e il desiderio di continuare a fare la differenza. Le sue parole sono un chiaro segnale della sua determinazione a contribuire al successo dell’Inter, indipendentemente dalle recenti speculazioni di mercato.

Taremi, l’attaccante dell’Inter ha parlato così in vista della prossima stagione: le sue parole. Intervistato dai media iraniani dopo la vittoria contro la Corea del Nord, in cui il centravanti dell’Inter ha messo a segno un gol e un assist, l’attaccante dell’ Inter Mehdi Taremi ha parlato così in vista della prossima stagione. Le sue parole rivelano il suo impegno verso il club e la determinazione a contribuire al successo dell’Inter nella prossima stagione. Dopo un’annata di alti e bassi, adesso l’ex Porto Torna volerà negli Stati Uniti per aggregarsi al gruppo di Cristian Chivu in vista del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com