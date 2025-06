Taremi a secco con l’Inter ma non con l’Iran | gol nelle Qualificazioni Mondiali!

Mehdi Taremi si conferma protagonista con la maglia dell’Iran, trovando ancora il gol nelle qualificazioni mondiali del 2026 contro la Corea del Nord. Un risultato che mette in evidenza la differenza tra le sue prestazioni con l’Inter e con la Nazionale, dove sembra a suo agio e decisivo. La sua capacità di brillare sotto la bandiera dell’Iran ribadisce quanto il calcio possa essere un gioco diverso a seconda della maglia indossata.

Mehdi Taremi è sempre a suo agio con la maglia dell’Iran, al contrario di quanto visto con indosso quella dell’Inter. Nella gara per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro la Corea del Nord arriva un altro gol dell’attaccante. ANCORA IN GOL – Si dimostra ancora ampio il divario tra le prestazioni di Mehdi Taremi all’Inter e con la sua Nazionale. In campo dal primo minuto nella seconda gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Iran e Corea del Nord, l’attaccante trova un altro importante gol. La rete arriva al 77? del secondo tempo, quando i suoi compagni sono già avanti per 1-0 grazie alla realizzazione di Mohebi di pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi a secco con l’Inter ma non con l’Iran: gol nelle Qualificazioni Mondiali!

In questa notizia si parla di: taremi - inter - iran - qualificazioni

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

Se ne parla anche su altri siti

Inter, il risveglio di Taremi: la sua doppietta trascina l'Iran ai Mondiali; Inter, guarda che Taremi: porta l'Iran ai Mondiali 2026 con un super gol; Qualificazioni Mondiali, l'Iran fa tappa a Doha e sfida il Qatar: Taremi in campo dal 1'.

Taremi in campo con l'Iran contro la Corea del Nord. Ai suoi piedi... gli scarpini della finale Champions - Mehdi Taremi aveva pronti degli scarpini speciali per l'evento dello scorso 31 maggio, ma non essendo riuscito a scendere in campo nella finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-

Iran-Corea del Nord, Taremi confermato nell'11 titolare: l'interista in campo con la fascia di capitano al braccio - Mehdi Taremi partirà titolare, con la fascia di capitano al braccio, nella sfida valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 tra Iran e Corea del Nord, in programma oggi, alle 18, all'Azad ...

Inter, Taremi si risveglia: doppietta in Iran-Uzbekistan e qualificazione aritmetica ai Mondiali 2026 - L'attaccante dell'Inter è stato il grande protagonista della ...