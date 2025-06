Taranto in festa | cinque giorni all' insegna di concerti talk spettacoli e mostre musicali

Taranto si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica, dell’arte e del divertimento con "Taranto in Festa". Cinque giorni di concerti, talk, spettacoli e mostre musicali animeranno le piazze e i luoghi più suggestivi della città, offrendo un’occasione unica per scoprire talenti locali e internazionali. L’estate è ormai alle porte, e questa manifestazione promette di diventare il cuore pulsante della stagione. Non perdete l’opportunità di vivere Taranto in modo indimenticabile!

L'estate è ormai alle porte: le giornate si allungano, l'abbraccio del sole è sempre più caldo e le spiagge, nei fine settimana, iniziano a riempirsi di avventori. E con l'arrivo della bella stagione tanto attesa, tornano finalmente i grandi eventi all'aperto, come concerti e kermesse musicali.

