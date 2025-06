Taranto arrivano due nuovi funzionari in Questura

Grande notizia per Taranto: la nostra città si arricchisce di nuovi qualificati professionisti pronti a rafforzare la sicurezza e il servizio pubblico. Il 16 e il 23 giugno, due talentuosi funzionari si uniranno alla Questura, portando competenza e dedizione al cuore della nostra comunità. Questi ingressi rappresentano un passo importante verso una Taranto sempre più protetta e in armonia con le sue esigenze.

Tarantini Time Quotidiano La Questura di Taranto si prepara ad accogliere due nuovi funzionari, che entreranno in servizio rispettivamente il 16 e il 23 giugno prossimi. Il primo è il Commissario Capo Mattia Di Maggio, nato a Taranto nel 1993. Proviene dalla Questura di Bari, dove ha svolto il ruolo di Funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Laureato con lode in Giurisprudenza presso la Libera Università Maria SS. Assunta, Di Maggio ha scelto la carriera nella Polizia di Stato subito dopo il percorso accademico. Insieme a lui, farà il suo ingresso il Commissario Edoardo Pianezze, leccese, classe 1996. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, arrivano due nuovi funzionari in Questura

