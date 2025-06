Tappa infuocata al Giro della Campania U23 con il trionfo di Vesco

Un’esplosione di adrenalina e passione ha caratterizzato la seconda tappa del 57° Giro della Campania U23 – Coppa Zinzi, dove Vesco ha conquistato il trionfo sotto un sole infuocato. In un percorso di 114,5 chilometri tra avventure e panorami da sogno, il giovane talento ha saputo imporsi in una fase cruciale. La carovana ha attraversato paesaggi mozzafiato, immergendosi nella magia della Costiera Amalfitana, tra curve sinuose e emozioni indimenticabili...

Tempo di lettura: 2 minuti La seconda tappa del 57° Giro della Campania U23 – Coppa Zinzi si è svolta sotto un sole cocente, con temperature estive che hanno reso ancora più impegnativa la frazione in linea di 114,5 chilometri, dall'entroterra di Avellino alla costa di Maiori. Giro di Campania Under 23 – 2° Tappa La carovana ha attraversato paesaggi mozzafiato, immergendosi nella magia della Costiera Amalfitana, tra curve sinuose e discese panoramiche. Da Avellino, il percorso si è snodato verso Altavilla Irpina e Roccabascerana. A Summonte, il gruppo ha affrontato un GPM di terza categoria, vinto da Ivan Toselli, prima di dirigersi verso Mercato San Severino, dove Tommaso Bessega si è aggiudicato il traguardo volante.

