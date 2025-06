Taormina Solarino | onore essere madrina di un festival al femminile

È un vero privilegio essere madrina del Taormina Film Festival, un evento che celebra il talento e la cultura al femminile. Con entusiasmo e passione, Valeria Solarino si prepara ad animare questa prestigiosa rassegna, tra star internazionali e italiane, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile. La magia di Taormina si riscopre attraverso il cinema e l’arte, e questa edizione promette emozioni che resteranno nel cuore di tutti.

Taormina, 10 giu. (askanews) - "È sempre una grande emozione arrivare a un festival e quest'anno ancora di più, essendo la madrina, sono felice e onorata. Il programma è molto ricco, penso che sarà molto bello anche per il pubblico". Così Valeria Solarino, madrina del 71esimo Taormina Film Festival che fino al 14 giugno animerà il Teatro Antico e altre location con numerose star internazionali e italiane. "Tiziana Rocca, la padrona di casa, ha voluto creare un festival al femminile - ha aggiunto - penso sia molto importante, perché finché non ci sarà davvero una parità è bene che qualcuno si prenda cura di dare spazio alle donne". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

